"Це хлопчик!" Покерист пожертвував стеком, щоб підтримати породіллю

Нік Юніс мав хороші шанси поборотись за 136 750 доларів призових, але покинув турнір, бо його дружина народжувала. Щасливий батько аніскільки не шкодує через свій вибір.

Покерист Нік Юніс зустрів свою майбутню дружину в 2022 році, а через рік пара одружилась. На жаль лікарі констатували, що жінка не може мати дітей, але у житті трапляються дива.

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Обраниця Юніса завагітніла через три місяці після оголошення страшного вердикту, а дням народила покеристові сина. Хлопчик просився на світ у той момент, як його батько перебував на роботі і претендував на хороші призові у покерному турнірі за 90 хвилин їзди від пологового будинку.

Якщо комусь цікаво, чому я покинув свій стек, перебуваючи на 11 позиції із 105 гравців в турнірі за 1 100 доларів, бо моя дружина якраз народжувала, а дві годин тому я став батьком. Ласкаво просимо у світ, Метью Джеймс Юніс. Нехай благословить тебе Господь, як він нас благословив, - написав покерист на своїй сторінці у соцмережі Х.



Нік Юніс / Фото PokerNews

Народження первістка, звісно, не йде у порівняння із головним призом, на який претендував Нік Юніс у тому турнірі – 136 750 доларів. Це, вочевидь, розуміє і бекер покериста, який сплатив частину бай-іна і претендував на свої відсотки від виграшу. Інвестор Юніса поставився до ситуації із розумінням, без жодних фінансових претензій, і підтримав свіжоспеченого татуся.