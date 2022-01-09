"Покерист года" взялся за дело: Али Имсирович выиграл первый в 2022-м хайроллерский турнир

Босниец отличился на серии Poker GO Tour, где является действующим лучшим игроком года прошлого сезона. Первая победа в 2022-м принесла Али Имсировичу 270 000 долларов.

Второй сезон популярной серии живых турниров Poker GO Tour стартовал в Лас-Вегасе 5 января. Для разогрева организаторы решили провести 4 турнира. Первые два события с бай-ином по 10 000 долларов сенсационно выиграл малоизвестный спортсмен из Таиланда Пунат Пунсри, заработав при этом около 250 000 долларов.

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Далее на Poker GO Tour балом правили настоящие звёзды покера. Алекс Фоксен выиграл хайроллерскую битву за 15 000 долларов, а самый дорогой турнир с бай-ином 25 000 долларов взял действующий чемпион первого сезона PGT Али Имсирович.

Среди оппонентов боснийца в этом событии был и новоиспеченный лидер индивидуального рейтинга нового сезона Пунат Пунсри. Всего было сделано 20 входов. Тройка лучших игроков разделила весь призовой фонд в размере 500 000 долларов. Пунсри до призов не добрался, а вот Имсирович благодаря своей победе снова включился в борьбу за звание лучшего игрока года Poker GO Tour.

Следующее событие серии уже не за горами. Poker GO Tour переместится в казино Aria, где 12 января участников ожидает ивент Stairway to Million.

В свой первый сезон в 2021 году серия Poker GO Tour привлекла более 17 000 игроков, которые разыграли 262 000 000 долларов в почти 150 турнирах. Али Имсирович был признан игроком года. Он получил дополнительный приз в размере 200 000 долларов. Майкл Аддамо занял второе место (100 000 долларов), Шон Перри – третье (50 000 долларов). В этом году организаторы проведут новый специальный турнир, где в конце сезона встретятся 6 лучших игроков, набравших наибольшее количество очков.