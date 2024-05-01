Дубль 6: пока без титула, но с 4,6 миллиона в кармане

Андрей Держипильский в очередной раз в этом году сыграл за финальным столом элитного онлайн-турнира GGMillions. Еще один глубокий проход позволил украинцу более чем в 10 раз увеличить собственные инвестиции.

Украинский хайроллер Андрей Держипильский уже в шестой раз в этом году сыграл за финальным столом онлайн-турнира GGMillions, где представители покерной элиты скидываются до 10 300 долларов в борьбе за крутые призовые и один из самых престижных трофеев в сети Интернет.

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На этой неделе Держипильский финишировал пятым среди 152 игроков и получил 116 774 долларов призовых (более 4.6 млн гривен). А вот как выглядят все топовые результаты украинца на GGMillions в этом году:

- 6 место – 107 825 додаров;

- 2 место – 264 560;

- 8 место – 51 205;

- 9 место – 41 000;

- 4 место – 144 904;

- 5 место – 116 774.



Чемпион турнира Юрий Дзивилевский / Фото Party Poker

Что касается победителя крайнего ивента, им стал Юрий Дзивилевский. Бразильский профи захватил лидерство на старте финалки и уверенно довел дело до победы, своей второй на GGMillions. Приз для чемпиона – 308 956 долларов.