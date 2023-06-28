Секретный игрок: покерист-дебютант сорвал куш в главном хайроллерском турнире недели

После победы неизвестного игрока "P1ppin" в турнире Super Millions покерное сообщество пытается разгадать, кто же скрывается под этим ником – случайный любитель или мастеровитый профессионал.

Украинские поклонники покера внимательно следили за очередным финальным столом Super Millions – хайроллерского онлайн-турнира с бай-ином 10 300 долларов. Всё из-за того, что за финалкой сражался представитель Украины Андрей Держипильский.

Читайте также Впечатляющие результаты: Роман Веренко выиграл 36 000 долларов на Мировой серии покера

К сожалению, украинцу не удалось побить свой личный рекорд в турнирах Super Millions. За финальным столом Держипильский играл уже дважды – в феврале и июле прошлого года. В обоих случаях занял 4 место. В этот раз Андрей финишировал на 6 месте, получив 66 910 долларов призовых.

Сначала украинский покерист проиграл важное выставление с АQ против А9 Арсения Малинова. Позже выставился на весь стек с АТs против ТТ Джошуа Маккалли. А победителем турнира стал неизвестный игрок "P1ppin", выступающий под флагом Кипра. Он был чип-лидером финального стола и удержал преимущество до конца.

Новичок не только впервые принял участие в Super Millions, но и вообще зарегистрировался в покер-руме в день турнира. Это был его первый ITM, принесший загадочному игроку сразу 230 340 долларов призовых.