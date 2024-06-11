Меньше одного блайнда – не приговор: бизнесмен совершил мощный камбэк на пути к золотому браслету

Даниэль Вампан, который практически вылетел из турнира WSOP во второй день соревнований, продемонстрировал, что в покере нет ничего невозможного. Волевая игра принесла американцу почти 150 000 долларов.

Турнир продолжается до последней фишки – доказано Даниэлем Вампаном, бизнесменом, который имеет собственное дело в сфере сельского хозяйства. Американец был вознагражден за терпение и настойчивость в турнире WSOP 3K Limit Hold'em.

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Во второй день соревнований у Вампана оставалось лишь 2000 фишек (0.4 ВБ) на блайндах 3000/5000, но он не просто раскрутился, но и выиграл этот ивент.

Сначала я утроился. Затем на ВБ выставился с 9-6 на флопе 10-9-5 и переиграл Q-10.

После этой раздачи я понял – время выигрывать. Странное ощущение, я будто знал, что так и произойдет, -

делится эмоциями Даниэль Вампан.



Даниэль Вампан / Фото PokerNews

В итоге американец одолел поле из 248 участников и выиграл свой первый в карьере браслет WSOP. Призовые для чемпиона – 148 635 долларов.

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