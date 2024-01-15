Покер – это не только игра, но и искусство, привлекшее внимание зрителей на прошлой неделе, когда телеканал Peacock получил номинацию на "Золотой глобус" за сериал "Poker Face", а также была номинирована Наташа Лайонн в главной роли, как лучшая актриса в телесериале (мюзикл или комедия).

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Сюжет и отзывы критиков

В первом сезоне этой криминальной драмы, состоящей из 10 эпизодов и вышедшей в 2023 году, Лайонн играет бывшую покеристку, использующую свои навыки чтения людей, чтобы найти подозреваемых в убийстве своей подруги.

Несмотря на то, что она не одержала победы, номинация была признанием того, что сериал получил много положительных отзывов. У Poker Face рейтинг 98% среди критиков на Rotten Tomatoes и 81% среди зрителей.

Раскрывает преступления и играет в покер

Действие сериала происходит в Лафлине, штат Невада, где Лайонн играет официантку казино по имени Чарли, выгнанную из покерных игр в районе. Когда смерть ее друга неправильно классифицируют как самоубийство, она решает помочь раскрыть дело, используя свои уникальные навыки, чтобы определить, кто лжет.

Сериал был создан Райаном Джонсоном, режиссером "Ножи наголо" и "Звездные войны: последние джедаи" и является немного ностальгическим для любителей классических детективных шоу. В нем также снялись оскароносный актер Эндриен Броуди, а также Бенджамин Бретт, Саймон Гельберг, Рон Перлман, Джозеф Гордон-Левитт, Хлоя Севиньи, Тим Блэйк Нельсон и Эллен Баркин.

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Ностальгия по детективам

Чарли идет по стопам классических расследователей, как лейтенант Коломбо, которого играл Питер Фолк, или Филипп Марлоу, которого играли Эллиот Гулд или Гамфри Богарт. Как и они, она обладает неопрятной энергией и стремлением все исправить.

– пишет Wall Street Journal.

Зрители могут узнать Лайонн по фильмам и сериалам, как "Американский пирог", "Нетри Беверли-Гиллз", "Оранжевый - хит сезона" и "Русская кукла". Неизвестно, является ли Лайонн настоящей покеристкой, но шоу понравилось зрителям. Peacock уже объявил, что Poker Face вернется на второй сезон.