Покер до упаду: знаменитое Hustler Casino устроило рекордный 24-часовой стрим

Впервые в истории телевизионного покера состоялась 24-часовая трансляция кэш-игры. Марафонский стрим стал настоящим испытанием для организаторов Hustler Casino, игроков, дилеров и даже комментаторов.

Рекордный стрим стартовал 1 декабря в 13:00 по тихоокеанскому времени и завершился примерно в то же время на следующий день. Покеристы играли на блайндах 100/200 долларов с минимальным бай-ином 100 000 долларов.

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Всего было сыграно 886 раздач, которые разыграли 15 покеристов. В комментаторской кабинке побывало 3 человека, а игру обслуживало 4 дилера. Самым плюсовым игроком стал Чарльз, выигравший 689 000 долларов, а хуже всего сессия сложилась для Сантоша Суварны. Он проиграл 1 140 000 долларов.

За трансляцией следили более 20 000 зрителей в часы пик и более 11 000 на финишной прямой. Фанаты покера ждали возвращения популярного хайроллера Алана Китинга, который снова устроил шоу, поставив 4-бет с К-2s и заколлировал олл-ин Ника Эйрболла с А-А. Банк в размере 397 000 долларов справедливо отправился в руки фаворита.

Полосу неудач пережил индийский бизнесмен Сантош Суварна. Против Эйрболла ему раздали короли в тузы и они выставились за рекордный банк этого стрима в размере 623 000 долларов. Также Суварна проиграл 6-значную сумму Алану Китингу.



