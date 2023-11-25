Покер с бантиком: подарки, которые игрокам будут по душе

Впереди рождественские и новогодние праздники – время подарков и сюрпризов. Вот несколько советов, которые помогут определиться с презентом для ценителей интеллектуальной игры.

Профессиональный покерист, как и представитель любого вида спорта, должен быть готов к игре не только ментально и физически. Игрок, говорим прежде всего об офлайн-покере, садится за стол во всеоружии.

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Амуниция покеристов

Темные очки и худи с капюшоном – это вовсе не дань покерной моде, а вполне практичные атрибуты, позволяющие замаскировать лицо и скрыть лишние эмоции. Ведь живой покер – это, в частности, умение читать соперников по их мимике и проявлению эмоций. Поэтому не сторонитесь максимально прикрыть собственную голову, чтобы не предоставить оппоненту лишнюю информацию. Ну и довершить этот образ не помешает парой наушников, чтобы разбавить длительную офлайн-сессию любимой музыкой, подкастом или фоновым просмотром сериала.



Подарки для покеристов / Фото PokerNews

Набор для практических занятий

Не знаете чем занять себя вместе с друзьями во время домашних посиделок? Покерный набор – это не только прекрасная настольная игра, но и инструмент для практических занятий. Содержимое компактного чемодана позволит организовать полноценный покерный турнир на собственной кухне, овладеть азами игры и абсолютно бесплатно набить руку.



Подарки для покеристов / Фото PokerNews

Тяжело в учении…

Многие профессионалы покера считают специализированную литературу об игре своеобразным архаизмом. Мол, сейчас есть множество современных способов пополнить багаж покерных знаний и следовать новым трендам. Но согласитесь, обычно решает не форма, а содержание. Вот, скажем, книга Майкла Асеведо "Современная покерная теория" уже успела очень хорошо зарекомендовать себя среди начинающих и профессионалов.



Книга "Современная покерная теория" / Фото Club Poker

Если же чтение вас утомляет и вы хотите получить дополнительные знания от профессионала, не помешает позаниматься с тренером. Занятия обычно проходят онлайн, а специалистов на рынке хватает на любой кошелек. Вот вам и еще один совет, если ищете тематический подарок для поклонника интеллектуальной игры.