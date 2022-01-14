Тони Джи организовал для друзей своеобразную мини-серию турниров в собственном онлайн-руме Coin Poker, где платежи производятся в криптовалюте.

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Леон Цукерник, Виктор Малиновский, Пол Фуа и другие ценители высоких лимитов откатали 3 турнира – за 5, 10 и 50 тысяч долларов. В общей сложности набралась банда из 21 игрока, а сливки собрал хозяин платформы. Тони Джи торжествовал в главном ивенте с бай-ином 50К, где победу оценили в 441,6 тысячи долларов.

Еще 13,9 тысячи капнули литовцу, благодаря четвертой позиции в турнире за 5 тысяч, и именно он завершил сессию с самым большим профитом. В турнире за 10К главный приз – 129,6 тысячи долларов – забрал Виктор Малиновский. "PudgyPenguin" не имел равных в самом дешевом событии – 55,7 тысячи долларов призовых.