Почти миллион долларов призовых: словенец завоевал покерный кубок чемпионов

За виртуальными покерными столами финишировала онлайн-серия Мирового покерного тура. Событие вызвало немалый интерес, а итоговый турнир стал звездным часом для словенца Рока Гостисы.

Нынешний кубок чемпионов WPT носит имя покойного Майка Секстона – одного из главных вдохновителей Мирового покерного тура.

Читайте также: Покеристы со всех уголков Украины разыграют более миллиона гривен в живом турнире

Апогеем престижной серии стал турнир по Холдему с бай-ином в 5 300 долларов, который собрал немало звездных имен. Скажем, за главный приз, достигший почти миллиона долларов, до последнего боролся маститый Дэвид Питерс. Американец, который в живых турнирах выиграл почти 37 миллионов долларов, был хозяином финального стола львиную долю финишной прямой.

Активная игра и неплохие карты трансформировались в серьезное преимущество Питерса, когда в игре оставалось лишь трое покеристов. Дэвид собрал 2/3 всех турнирных фишек. В ситуацию, впрочем, вмешался Рок Гостиса, который сначала удвоился с участием чип-лидера, а затем "проглотил" Влада Дари.

Развязку турнира организовал жестокий кулер. Питерс выставился с сетом шестерок на флопе, Гостиса "доехал" лишь с двумя аутами на ривере. Словенец забрал кубок чемпионов и 959 тысяч долларов, американец получил 660 тысяч.