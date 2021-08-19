187 участников скинулись по 5,2 тысячи "зеленых". Гарантированный призовой фонд составил ровно один миллион долларов!

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За финальный стол попали сразу двое украинцев. Павел Коленковский занял седьмую строчку, заработав 43,2 тысячи баксов. Сразу после него турнир покинул Андрей Новак — 55,7 тысяч "зеленых".

Чемпионом стал нидерландец с ником "DeuceofDuc0". Он получил 198 тысяч долларов. Раннер-апом стал Патрик Леонард (154 тысячи долларов), а третье место занял Майкл Аддамо (119 тысяч долларов).