Почти 1 000 000 долларов за минуту: в Канаде упал безумный покерный Бед Бит Джекпот

"Неудачник", проигравший банк со стрит-флешем, получил более полумиллиона долларов. Кэш-игра за счастливым столом шла на минимальных лимитах

Сразу для восьми покеристов, собравшихся за кэш-игрой в канадском покерном клубе сети Playground Poker Club, вечер за мгновение превратился из стандартного развлечения в настоящий праздник. Каждый получил кругленькую сумму благодаря маловероятному стечению обстоятельств.

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За их столом "лопнул" Бед Бит Джекпот – солидная сумма из накопительного фонда, которую выплачивают в результате розыгрыша, в котором участвуют сильнейшие комбинации покера. Словом, в данной ситуации стрит-флеш проиграл старшему стрит-флешу, что в покере, прежде всего в Техасском Холдеме, встречается крайне редко. В конце концов, все участники раздачи поделили 988 824 американских доллара.

Интересно, что игра велась на лимитах всего 1/2 доллара за блайнд, а банк, который забрал победитель, оказался ничтожно смешным – всего несколько сотень баксов – по сравнению с суммой джекпота. Так вот, двое главных участников раздачи на терне собрали по стрит-флешу – 5-6 бубны и 10-J той же масти существенно усилились восьмеркой бубны, которая зафиксировала в обеих вторую по силе комбинацию в покере.



Стрит-флеш против стрит-флеша / Фото PokerNews

Владелец младшего стрит-флеша, а по правилам Бед Бита неудачнику повезло больше всего, получил львиную долю пирога – 530 000 долларов. Победитель раздачи – вдвое меньше (265 000 долларов). Не обидели и других игроков этого стола, каждый стал богаче на 44 000 долларов. Все, что осталось от Джекпота, разделили между покеристами за другими столами.