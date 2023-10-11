Майже 1 000 000 доларів за хвилину: в Канаді впав шалений покерний Бед Біт Джекпот

"Невдаха", який програв банк зі стріт-флешем, отримав більш як пів мільйона доларів. Кеш-гра у покер за щасливим столом йшла на мінімальних лімітах

Одразу для вісьмох покеристів, які зібрались за кеш-грою в канадському покерному клубі мережі Playground Poker Club, вечір за одну мить перетворився зі стандартної розваги на справжнє свято. Кожен отримав кругленьку суму завдяки малоймовірному збігу обставин.

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За їхнім столом "луснув" Бед Біт Джекпот – солідна суми із накопичувального фонду, яку виплачують внаслідок розіграшу, в якому беруть участь найсильніші комбінації покеру. На хлопський розум, в даній ситуації стріт-флеш програв старшому стріт-флешу, що у покері, насамперед у Техаському Холдемі, трапляється вкрай рідко. Зрештою усі учасники роздачі поділили 988 824 американськи долари.

Цікаво, що гра велась на лімітах лише 1/2 долари за блайнд, а банк, який забрав переможець, виявився мізерно смішним – лише кількасот баксів – порівняно із сумою джекпоту. Так от, двоє головних учасників роздачі на тьорні зібрали по стріт-флешу – 5-6 бубнові і 10-J тієї ж масті суттєво підсилились "діамантовою вісімкою", яка зафіксувала в обох другу за силою комбінацію в покері.



Стріт-флеш проти стріт-флеша / Фото PokerNews

Власник молодшого стріт-флеша, а за правилами Бед Біту саме невдасі пощастило найбільше, отримав левову частку пирога – 530 000 доларів. Переможець роздачі – удвічі менше (265 000 доларів). Не образили й інших гравців цього столу, кожен став багатшим на 44 000 доларів. Все що залишилось від Джекпоту розділили між покеристами за іншими столами.