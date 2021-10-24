Почему легендарный Фил Айви не участвует в браслетной гонке WSOP

Обладатель 10 браслетов WSOP до сих пор не горит желанием покорять вершины Мировой серии покера. По слухам, у Фила Айви конфисковали выигрыш 125 тысяч долларов в турнире WSOP Poker Players Championship в 2019 году, и с того времени он не появляется в казино Рио.

Зато легендарный игрок недавно засветился в телевизионной кэш-игре с крупными ставками 200/400 долларов. Айви и здесь не повезло – за ночь он проиграл около 150 тысяч долларов.

Интересно 15 лет спустя: американец выиграл браслет WSOP после затяжной паузы

Фил Айви всегда с удовольствием принимает участие в телевизионных проектах, связанных с покером. На старых выпусках Poker After Dark с его участием выросло не одно поколение покеристов. Но последняя игра американца явно расстроила почитателей его таланта.

Фил Айви оказался в компании как профессиональных игроков, так и любителей. Ожидалось появление еще одной легенды времен Poker After Dark – Тома Двана. Но "durrrr" не пришел. Участники внесли минимальный бай-ин 100 тысяч долларов и сражались целых 6 часов.

В итоге Фил Айви "залил" больше всех. Он заявил на игру 300 тысяч долларов, проиграв за 3 часа почти половину. После этого американец просто ушел со стола, оставив свои фишки. Самый крупный выигрыш в этот вечер сорвал Мэтт Берки – 262 тысячи долларов.

Кэш-игра на лимитах 200/400 долларов: смотрите видео