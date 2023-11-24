Почему "Черная пятница" – это худший день в истории покера

"Черная пятница" или Black Friday для большинства означает период скидок и активного шопинга. Но для покеристов это словосочетание ассоциируется совсем с другими вещами, не имеющими никаких поводов для радости.

Представьте, что вы успешно играете в покер, накопили несколько десятков тысяч долларов и собираетесь зарабатывать таким образом дальше. Однако, проснувшись 15 апреля 2011 года, вы понимаете, что больше не можете войти в свой аккаунт, где хранятся все ваши деньги.

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Именно в этот день министерство юстиции США нанесло сокрушительный удар по крупнейшим онлайн покер-румам Америки, обвинив их в отмывании денег, банковском мошенничестве и организации нелегальных азартных игр. В один день десятки тысяч игроков просто потеряли все.

Покер-румы оказались не готовы к такому развороту событий. Быстро справиться с блокировкой удалось лишь в единичных случаях. Другим игрокам годами пришлось ждать своих честно выигранных денег. С тех пор этот день в мире покера навсегда получил название "Черная пятница".

Кроме материальных потерь, покеристам пришлось выезжать из страны в поисках игры, где онлайн-игры разрешались в законодательном поле. Только спустя 10 лет онлайн-покер вернулся в 4 штата США, а для глобального камбека понадобится еще немало времени.