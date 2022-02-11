В 2003 году Биллу Кляйну поставили страшный диагноз – рак горла, но американец не просто победил болезнь, в свои 74 года бодро шагает по жизни.

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19 лет назад владелец концерна заводов по производству цемента продал успешный бизнес и переключился на спасение своей жизни. Изнурительные курсы химической и лучевой терапии не прошли даром – болезнь Билл Кляйн победил, хотя и испытывает последствия лечения до сих пор. Американец вынужден соблюдать жидкую диету, слишком сильно пострадали слюнные железы.



Билл Кляйн / фото PokerGO

Это впрочем не мешает уважаемому дедушке уделять должное внимание любимым занятиям. Билл Кляйн активно играет в гольф, увлекается блэкджеком, а главным хобби американца остается покер. Ведь именно игра за овальными столами позволяет Кляйну реализовывать свою благотворительную миссию. Все свои призовые филантроп отдает на добрые дела, если не попадает в деньги, выписывает чек по цене бай-ина в турнир.

По данным Hendonmob, Билл Кляйн только призовыми пожертвовал уже почти 6 миллионов долларов, во сколько обошлись американцу все неудачные турниры, остается только догадываться. Еще больше интригует информация о глубине банкрола Кляйна, но его соперники убеждены, что денег хватит еще на несколько жизней.



Билл Кляйн / фото PokerGO

Как-то в одном из эпизодов Poker After Dark покерные селебретис подняли эту тему. Антонио Эсфандиари предложили выбрать – банковский счет Билла Кляйна, или состояние Даниэля Негреану, умноженное на 25. "Волшебник" сделал ставку на почтенного благотворителя. Тем не менее, Билл Кляйн остается настоящим эталоном скромности и порядочности.

Американца не увидишь в люксовых деловых костюмах или роскошных брендовых вещах. Худой усач предпочитает непретенциозные рубашки и куртки, а завершает образ бейсболкой. Но самое главное, за покерным столом и вне его Билл Кляйн является настоящим джентльменом, который у коллег по цеху вызывает колоссальное уважение.