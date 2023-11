По миллиончику c брата: еще 5 толстосумов подтвердили участие в турнире за 1 000 000 долларов

К числу участников Big One for One Drop присоединился, в частности, Джейсон Кун. Американец уже не в первый раз участвует в этом безумно дорогом турнире.

Покерный турнир за 1 000 000 долларов Big One for One Drop, который состоится через месяц в Лас-Вегасе, уже собрал 13 хайроллеров.

К теме Неугомонный Джейсон Кун: американец продолжает бить рекорды на серии Triton Poker

Среди новоприбывших Джейсон Кун – 4-й в списке All Time Money List с общей суммой призовых 52,6 млн долларов, выигравших в живых турнирах. В 2018 году американец уже инвестировал миллион в этот турнир, но тогда не смог попасть в призы.



Джейсон Кун / Фото WPT

Нынешний Big One for One Drop также не обойдут своим вниманием и кошельком Алексей Поняков, Артур Мартиросян, Орпен Кисачикоглу и Сантош Суварна. А первым вызов мегатурниру еще в сентябре эффектно бросил звездный покерист Фил Айви.



One Drop Foundation / Фото Sportingnews

Напомним, часть каждого бай-ина пойдет на добрые дела. Участники Big One for One Drop помогут обеспечить питьевой водой наиболее проблемные регионы планеты.