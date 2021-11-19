На старте турнира в игру вступило лишь семеро толстосумов, но к концу стартового дня супер-хайроллеры активизировались и добили поле до 25 регистраций.

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Кроме заоблачного бай-ина, каждый спортсмен получил право на один ре-энтри. Джейсон Кун этой опцией воспользовался максимально – американец залил полмиллиона долларов уже в первый день и отправился зализывать раны в гостиничный номер.

А вот Майкл Адамо продолжает доказывать, что является одним из лучших хайроллеров всех времен. Австралиец пробился во второй день с самым глубоким стеком – 166 больших блайндов. Не далеко от него отстал успешный боснийский регуляр Али Имсирович – 163 ВВ.



Чип-лидер турнира Майкл Адамо / фото somuchpoker.com

Солидные инвестиции в турнир, которые оказывают дополнительное психологическое давление на игроков, – не единственная проблема. В Лас-Вегасе активизировался ковид, из-за чего любой участник может досрочно сойти с дистанции. Крису Брюеру, скажем, положительный тест уже стоил участия в турнире. Кроме того, на протяжении последних дней американец активно контактировал и с теми, кто уже успел расстаться с 250 000 долларов.