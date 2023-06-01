Первый браслет Мировой серии покера получил дилер из Калифорнии

Традиция каждого WSOP – открывать серию турниром между своими сотрудниками. Победителю события с демократическим бай-ином 500 долларов официально вручают золотой браслет Мировой серии покера.

В этом году сотрудники WSOP были особенно активны. Турнир собрал 1 015 входов и стал третьим в истории Мировой серии покера по количеству участников. Сумма призового фонда стала хорошей мотивацией – на кону стояло 426 300 долларов.

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Победителем стартового турнира WSOP стал дилер казино "Parkwest 508" из Калифорнии Питер Тай. Вместе с браслетом американец получил 75 535 долларов. Он не является профессиональным игроком в покер, чаще играет кэш.

Я рассчитывал просто весело провести время. Финальный стол оказался очень сложным, это был невероятный опыт. Теперь я поеду домой. Возможно, я ещё вернусь на серию, но сначала сообщу близким о случившемся, – заявил после победы Питер Тай.

Браслет Мировой серии покера – не первый трофей в коллекции дилера из Калифорнии. В 2018 году он выиграл титул WPT500 Legends of Poker, получив более 20 000 долларов. Следующий браслет на WSOP разыграют участники хайроллерского турнира за 25 000 долларов. Там уже сформировался финальный стол.