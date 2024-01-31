Покерный выигрыш обеспечил процветание нескольким поколениям: невероятная история британской семьи

Единственная удачная инвестиция способна перевернуть жизнь не только одного человека, но и нескольких поколений потомков. Это на собственном примере доказал покерист Перси Аллен.

Перси родился в 1876 году и работал директором типографии в английском городе Бристоль. Впрочем, на жизнь он зарабатывал в основном игрой в покер. Именно с одного из своих выигрышей Аллен в 1915 году выделил 500 фунтов на покупку дома из красного кирпича на берегу моря в графстве Дорсет.

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Ну тот момент район Сэндбэнкс не считался престижным, однако, с годами стал очень популярным благодаря своим пляжам. Его даже окрестили "британским Палм-Бич".

Поэтому сейчас дом, что был приобретен за 500 фунтов, оценивают в более 15 миллионов. И, что интересно, через более чем столетие им все еще владеют потомки Перси Алена.

Сейчас они живут и наслаждаются этим домом для отдыха для двух ветвей семьи. Сам дом не особо фотогеничный, это просто квадратная коробка с галькой, но он был очень величественным для этой местности, когда его строили,

– рассказывает местный историк Джереми Уотер.



Пляжи района Сэндбэнкс / cornwall-online

Алленам постоянно поступают щедрые предложения о продаже уникального дома, впрочем, пока семья предпочитает сохранять фамильную ценность, приобретенную их предком благодаря покерным успехам.

Поездка на WSOP даром

Американка Надя Магнус, которая выиграла почти два миллиона долларов призовых за карьеру, отправит за свой счет двух покеристок на Главное событие WSOP-2024. Билеты стоимостью 10 000 долларов получат девушки, которые на момент окончания розыгрыша будут занимать две верхние строчки в женском рейтинге GPI, который суммирует очки, полученные в офлайн-турнирах.