Пари на пульт от телевизора: покерная пара меряется стеками на WSOP

В мире покера есть немало семейных подрядов, взять хотя бы пару Фелипе Рамоса и Натали Хоф. Бразилец и немка активно играют в нынешней Мировой серии, где придумали для себя дополнительную мотивацию.

Фелипе и Натали, как и еще 6648 спортсменов, зарегистрировались в Главном событии Мировой серии и до сих пор продолжают свою турнирную жизнь. На кону не только призовые, но и результат пари, которое заключили муж с женой.

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Рамос и Хоф ведут свой семейный зачет, кто пройдет дальше, тот получит серьезную преференцию в отношениях. Победитель спора сможет в течение целого года выбирать сериал или фильм для просмотра. А у многих пар этот процесс часто заканчивается ссорой.

Так или иначе, больше шансов на захват телевизионного трона у Натали Хоф. У нее почти 123 тысячи фишек, а Рамос выживает менее чем с 30 большими блайндами – 57 000. Представителям другого семейного тандема семье Ботфельдов не пришлось на WSOP спорить между собой. Отец и дочь заняли третье место в парном турнире.