Парі на пульт від телевізора: покерна пара міряється стеками на WSOP

У світі покеру є чимало сімейних підрядів, взяти хоча б пару Феліпе Рамоса та Наталі Хоф. Бразилець і німкеня активно грають на цьогорічній Світовій серії, де вигадали для себе додаткову мотивацію.

Феліпе і Наталі, як і ще 6648 спортсменів зареєструвались в Головну подію Світової серії і досі продовжують своє турнірне життя. На кону не лише призові, але й підсумок парі, яке уклали чоловік із дружиною.

Читайте також: Володар браслету WSOP роздає мільйони гривень: нова акція від Євгена Качалова

Рамос і Хоф ведуть свій сімейний залік, хто далі пройде, отримає серйозну преференцію у стосунках. Переможець суперечки зможе впродовж цілого року вибирати серіал чи фільм для спільного перегляду. А в багатьох парах цей процес часто закінчується сваркою.

Так чи інакше, більше шансів на захоплення телевізійного трону наразі у Наталі Хоф. У неї майже 123 тисячі фішок, а Рамос виживає менш як із 30 великими блайндами – 57 000. Представникам іншого сімейного тандему родині Ботфельдів не довелось на WSOP сперечатись між собою. Батько і донька посіли третє місце в парному турнірі.