Падение короля: Никлас Астедт теряет позиции в списке лучших онлайн-покеристов

Еще недавно самый успешный онлайн-игрок в истории медленно, но регулярно опускается в рейтинге по итогам года.

Очередная невнятная неделя отбросила звездного игрока с ником "Lena900" аж на 43 место. Шведа опередил в том числе и его соотечественник "C Darwin2".

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Правда, в списке самых успешных онлайн-покеристов в истории Астедт все еще сохраняет вторую позицию — 22,2 миллиона долларов призовых. Лидером остается португалец Жоау Виейра (24,8 миллиона долларов). На пятки этому дуэту наступает финн Сами Келопуро — 21,5 миллиона долларов за карьеру.

Виера и Келопуро также сохраняют ведущие позиции в гонке за звание лучшего онлайн-игрока года. Португалец идет четвертым, а финн — вторым. Между ними расположился бразилец Бруно Волкман. Лидерство уже длительное время удерживает другой бразилец Юрий Мартинс.

Лучшим из украинцев остается Андрей Любовецкий — 62 место.