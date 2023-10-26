От гангстера до создателя Мировой серии покера: история "отца" WSOP Бенни Биниона

Бенни Бинион был боссом мафии, легендарным игроком, но навсегда останется в истории как создатель Мировой серии покера. Уже более полувека эти соревнования сохраняют статус самых популярных на планете.

Бенни Бинион родился в Техасе в 1904 году и за свою жизнь успел позаниматься самыми разными вещами, начиная от торговли лошадьми и выпасом коров, и заканчивая незаконной торговлей алкоголем во времена сухого закона. Однако его главное достижение – это создание Мировой серии покера.

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В 1928 году Бенни Бинион организовал небольшую собственную лотерею, позже устраивал незаконные игры в покер в обычных номерах отелей. В это время войны между гангстерами были в порядке вещей. Бинион не отличался от остальных. Чтобы проложить путь в таком бизнесе, ему приходилось убирать конкурентов. На вопросы о своем криминальном прошлом Бенни отвечал прямо: "Крутые времена создают крутых людей".

Бенни Бинион в своем казино / Фото unlv.edu

В 1947 году Бенни Бинион перебрался в Лас-Вегас и стал одним из тех, кто начал превращать этот город в мировую столицу развлечений и настоящий рай для любителей азарта. Он открыл собственное казино "Подкова Биниона". Именно там в 1970 году и прошел самый первый официальный турнир Мировой серии покера.

В нем участвовали всего 7 игроков в формате хайстекс за кэш-столами. В то время больших залов в игорных заведениях не было, поэтому игра проходила в обычном гостиничном номере. Как потом признался Бинион, это было самое захватывающее сражение по покеру.

На первом WSOP не было турниров, а играли только кэш. Номинального победителя выбирали путем голосования. Первым чемпионом в истории Мировой серии покера стал Джонни Мосс. В дальнейшем Бенни Бинион с каждым годом пытался усовершенствовать WSOP. Так появились турниры, трансляции и золотые браслеты для победителей.

Первые турниры WSOP / Фото unlv.edu

К реформам WSOP подключился сын Бенни Биниона – Джек. Постепенно бывший мафиози полностью передал дела сыну. Джек хорошо справлялся с работой. Турниры пользовались популярностью и привлекали все больше игроков. Поэтому, скорее всего, отец был спокоен за сына и созданный им бизнес, когда в 1989 году скончался в возрасте 85 лет. В следующем году имя Бенни Биниона посмертно внесли в Зал славы покера.