От безумных выигрышей до полного банкротства: покерные откровения Майка Матусова

Майк Матусов – покерист с 30-летним стажем. За свою карьеру он пережил весь спектр финансового благополучия – от многомиллионных выигрышей до полного банкротства.

В начале 2024 года ожидается премьера документального фильма об одном из самых противоречивых игроков в истории покера Майке Матусове. Недавно он дал интервью, в котором открылись новые интересные факты из его жизни.

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За свою карьеру Майк Матусов выиграл 4 браслета Мировой серии покера и более 10 000 000 долларов призовых. Он никогда не стеснялся жестких высказываний в адрес соперников, за что получил прозвище "The Mouth", что в переводе означает "Рот". Его чрезмерная разговорчивость неоднократно сбивала с толку соперников, а с другой стороны многих зрителей это сильно бесило.

В недавнем интервью Матусов признался, что в 2016 году он заболел и это привело к серьезным финансовым проблемам. Он потерял веру, дом и обанкротился. "Мой мозг работал плохо, если бы мне не сделали операцию в ближайшие несколько недель, я был бы на 100% парализован", – рассказал Майк.

Избавиться от долгов ему помог Даниэль Негреану. Они уже рассчитались, но на протяжении нескольких лет Матусов чувствовал себя очень подавленным. Самым главным незакрытым гештальтом Майка в покере остается Зал славы. Его возмущает тот факт, что за последние 3 года он выиграл более 3 000 000 долларов, а его до сих пор не внесли в Зал покерной славы.

Трейлер фильма про Майка Матусова: смотрите видео



