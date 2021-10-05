Особая "миссия" Даниэля Негреану на Всемирной серии покера

С началом WSOP легендарный Даниэль Негреану возобновил карьеру блогера. Обладатель 6 браслетов Всемирной серии покера обещает ежедневно выпускать ролики на своем YouTube-канале.

Главная покерная серия этого года WSOP вдохновила Даниэля Негреану на творчество. Помимо полной загрузки на турнирах, ветеран покерного движения активно снимает видео-блоги, в которых передает атмосферу масштабного события.

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Несмотря на то, что Негреану в последние годы часто слышит критику в свой адрес, легенду так просто не сломить. Он остается в деле, выигрывая призовые на WSOP 2021 года в Лас-Вегасе, при этом еще успевает удивлять своих поклонников.

"Kid Poker" возобновил активность на своем YouTube-канале, где каждый день штампует эксклюзивный контент. Вышло уже 4 ролика. В среднем видео собирают до тысячи просмотров, хотя количество подписчиков на канале более 500 тысяч.

Даниэль Негреану рассказывает о WSOP на своем YouTube-канале: видео

Негреану планирует выпускать ролики практически ежедневно в течение двух месяцев. Если в прошлые годы на своем YouTube-канале он уделял немало времени фэнтези-драфту, то теперь решил сосредоточиться на покере. Также не обойдется без обсуждения предстоящего сезона в NHL, эпизодических встреч с его двумя йоркширскими терьерами – Рокки и Аполло и дружеским троллингом коллег.