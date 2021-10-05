Особлива "місія" Даніеля Негреану на Всесвітній серії покеру

З початком WSOP легендарний Даніель Негреану відновив кар'єру блогера. Володар 6 браслетів Всесвітньої серії покеру щодня обіцяє випускати ролики на своєму YouTube-каналі.

Головна покеру серія цього року WSOP надихнула Даніеля Негреану на творчість. Крім повного завантаження на турнірах, ветеран покерного руху активно знімає відео-блоги, де передає всю атмосферу масштабної події.

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Незважаючи на те, що Негреану в останні роки часто чує критику на свою адресу, легенду так просто не зламати. Він залишається при справі, здобуваючи призові на WSOP 2021 року в Лас-Вегасі, при цьому ще й встигає дивувати своїх прихильників.

"Kid Poker" відновив активність на своєму YouTube-каналі, де кожного дня штампує ексклюзивний контент. З’явилося вже 4 відео, в середньому вони збирають до тисячі переглядів, хоча кількість підписників каналу понад 500 тисяч.

Даніель Негреану розповідає про WSOP на своєму YouTube-каналі: відео

Негреану планує випускати ролики практично щодня протягом двох місяців. Якщо в минулі роки на своєму YouTube-каналі він приділяв чимало уваги фентезі-драфту, то тепер вирішив зосередитися на покері. Також не обійдеться без обговорення майбутнього сезону в NHL, епізодичних зустрічей з його двома йоркширськими тер'єрами – Роккі та Аполло і дружнім тролінгом колег.