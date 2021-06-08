Ошибка тоже может привести к успеху: покерист случайно одолел трех соперников

Миссклик – обычное явление для тех, кто играет в покер в онлайне. Это ситуация, когда игрок случайно делает то действие, которой не планировал – колл, рейз или фолд.

Казалось бы, такое должно случаться разве что с любителями и рекреационными игроками, впрочем, от подобного не застрахованы и профессионалы. На собственном опыте это доказал Лукас Робинсон.

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Не так давно мы писали об этом молодом британце, который покинул работу в семейном кафе для карьеры профессионального покериста. Он даже установил мировой рекорд, стримив свою игру 1000 часов в течение 100 дней.

Сейчас покер уже окончательно стал основной профессией для Робинсона, что, впрочем, не спасло его от действительно масштабного миссклика, свидетелями которого в прямом эфире стали тысячи зрителей Лукаса на Twitch.

Итак, в средней стадии турнира за 22 доллара Робинсон случайно сделал колл с 8-9 на 50 (!) больших блайндов, когда олл-ин уже поставили трое его соперников за столом. Оппоненты показали К-К, 10-10 и 7-7, и шансы Лукаса на победу составляли 9%. Когда на флопе вышли 7-А-2, вероятность победы Робинсона скатилась до 3,9%. Впрочем, покер тем и завораживает, что здесь постоянно случаются чудеса. 10 и 6 на следующих улицах дали британцу раннер-раннер стрит и позволили случайно выиграть огромный банк!

Победить в турнире Робинсон в итоге не смог. Однако попал в призовую зону, заняв 303 место среди почти 8 тысяч участников, что тоже достойный результат.