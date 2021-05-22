Опустили маски на подбородок: полиция задержала не слишком сообразительных грабителей

Копы Невады задержали подозреваемого в ограблении 32-летнего жителя Лас-Вегаса Брока Брюера. Это далеко не первое уголовное дело этого парня.

10 февраля профессиональный покерист Чад Павер сообщил полиции, что его ограбили. Из дома вынесли сейф, в котором было 750 тысяч долларов наличными и игральных фишек еще на четверть миллиона баксов.

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Записи камеры безопасности показали двух грабителей, которые, вынося сейф, почему-то решили опустить на подбородок собственные маски. Такое нарушение карантинных норм может дорого им стоить, ведь опознать их, конечно, стало намного легче.

И вот полиция задержала первого подозреваемого. Кроме записи с камеры, правоохранители имеют и другие основания считать Брока Брюера виновным. Об этом говорит и криминальное прошлое парня, и локация его телефона, которая подтверждает, что в момент преступления он был в районе дома Чада Павера.

По версии копов, Брюер с сообщником следили за потерпевшим в казино, где он, вероятно, сорвал большой куш. Злоумышленники проследили за Чадом до его жилища, подождали пока тот отлучится по делам и ограбили дом.

Если полиция докажет вину Брока, то он надолго загремит за решетку. Удалось ли вернуть Чаду деньги – пока не сообщают.