Покер 24 предлагает пройти познавательный тест на определение собственного психотипа игрока. Выберите одну из четырех картинок (последовательность: слева – направо, сверху – вниз) и получите собственную характеристику в описании внизу под иллюстрацией.

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Психотип игрока / Изображение сгенерировано искусственным интеллектом с помощью сервиса DALL-E

Меч

Выбор в пользу "холодного оружия" характеризует вас, как активного, атакующего игрока. Вы не привыкли долго ждать сильной руки и готовы бросать вызов соперникам даже с покерным мусором. Большие ставки и применение блефа – вот ваше главное оружие в игре.

Весы

Весы символизируют сбалансированность и уравновешенность в принятии решений. Вы играете с холодной головой, впрочем не боитесь рисковать, когда этого требует ситуация. У вас трудно "отобрать" фишки, а неблагосклонность фортуны вы воспринимаете, как неотъемлемую часть игры.

Книга законов

Третью картинку выбрали игроки, которым присуще аналитическое мышление. В покер вы пришли с багажом знаний, делая акцент на математический расчет и глубокое стратегическое мышление.

Шар желаний

Хрустальный шар символизирует интуитивного игрока, для которого главным оружием является, так называемая "чуйка". Вам не интересна покерная математика, шансы банка, или ICM. Конечно, на шестом чувстве далеко не заедешь, но ваше присутствие в отдельных спотах будет огромной неожиданностью для соперников, что будет давать вам большое преимущество.