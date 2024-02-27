Уничтожил двух соперников одним ударом и заработал миллион евро: Оливер Вайс – чемпион EPT

В Париже финишировал первый в 2024 году этап Европейского покерного тура. Закрывал фестиваль турнир хайроллеров с бай-ином 10 300 евро.

Несмотря на немалую стоимость входного билета, последний турнир парижского этапа собрал более 500 входов, а общий призовой фонд совсем немного не дотянул до 5 миллионов евро.

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В конце концов, после трех дней баталий сформировался финальный стол, борьба за которым продолжалась еще 13 часов. Разобраться со всеми соперниками удалось опытному немецкому хайроллеру Оливеру Вайсу. При этом, он обошелся даже без хедз-апа. Дело в том, что последних двух оппонентов Оливер убрал одним махом. Лука Марки и Сергей Лебедев по очереди выставили все свои фишки в центр стола и напоролись на пару королей в руке Вайса. Этот триумф принес Оливеру 970 тысяч евро и стал крупнейшим в его 18-летней покерной карьере.

Невероятно! Я давно играю в покер и это отличное ощущение наконец получить такой престижный трофей,

– поделился Вайс эмоциями после победы.

Мировой покерный рекорд

Канадец Ари Энгель стал первым покеристом в истории, который завоевал 17 чемпионских перстней WSOPC. По количеству побед Ари теперь на две опережает Джоша Рейчарда, Мориса Хокинса и Дениля Лоури, каждый из которых пока выиграл по 15 перстней.