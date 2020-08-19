Амбассадор PokerMatch в видеоинтервью рассказала о ярких событиях своей жизни, дала советы новичкам и поделилась грандиозными планами.

В начале лета PokerMatch и самая успешная покеристка Украины Ольга Ермольчева продлили сотрудничество. Для Оли начался уже третий год в статусе амбассадора PokerMatch!

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Как изменилась её жизнь в новом качестве и какими были минувшие два года с PokerMatch, с чего начинать свой путь в покере и есть ли шансы у девушек достичь высот в игре Мангуста рассказала в эксклюзивном видеоинтервью.

А ещё Ермольчева поделилась интересными историями из жизни в США, где застал её карантин, и поведала о своих грандиозных планах на ближайший год!

Желаем Оле много ярких впечатлений и новых побед с PokerMatch!