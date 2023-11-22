Охотники за "золотыми украшениями": кто выиграл больше всего перстней WSOP Circuit

Американский покерист Джошуа Рейхард вклинился в борьбу за звание самого титулованного игрока WSOP Circuit. На днях американец увеличил количество своих трофеев до 15-ти.

Чтобы выиграть покерный турнир, должны сложиться немало факторов. Даже самые лучшие покеристы в мире, которые стабильно играют в плюс, долго могут оставаться без трофеев.

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Однако из любого правила существуют исключения. В перстневых турнирах WSOP Circuit есть целый ряд игроков, собирающих трофеи "пачками". Лидером этой гонки является американец Ари Энгель, на его счету которого уже 16 золотых наград World Series of Poker Circuit.

Джошуа Рейхард обновил свой рекорд / Фото cardplayer.com

На днях в списке рекордсменов WSOP Circuit произошли изменения. Теперь к лидеру вплотную приблизились сразу 2 игрока. Джошуа Рейхард выиграл турнир в Иллинойсе и сравнялся с Морисом Хокинсом по количеству наград – оба покериста имеют по 15 чемпионских перстней WSOP Circuit.

Это отличные ребята, они много играют и побеждают. Я не удивлюсь, если к концу следующего года у рекордсмена WSOP Circuit будет уже иметь 20 перстней, – отметил Джошуа Рейхард после победы.

Джошуа Рейхард долгое время оставался в тени, но теперь именно его считают фаворитом заочной гонки за звание самого титулованного игрока WSOP Circuit. По данным HendonMob, у американца в живых турнирах более 3 000 000 долларов призовых. Свой первый перстень Джошуа выиграл 10 лет назад. С тех пор он стабильно зарабатывает не менее одного трофея в год.