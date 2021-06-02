Однако в последнее время Бори лишь изредка садится за покерный стол. Главным же занятием в жизни британки теперь стала наука. Она выступает на конференциях TEDx и в университетах, участвует в проектах National Geographic, BBC и Discovery Channel, а также ведет собственный YouTube-канал, посвященный науке.

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На днях же Лив анонсировала свое участие в новом проекте "Weird Earth" ("Странная Земля"). В этом шоу Лив с помощью научных экспериментов объясняет как работают и почему происходят разнообразные природные явления. Достаточно одного взгляда на тизер шоу, чтобы понять насколько сильно Бори нравится то, что она делает:

В науке Лив далеко не любитель. Еще в 2005 году она с отличием окончила Манчестерский университет по специальностям физика и астрофизика. Несмотря на то, что сейчас Бори полностью погрузилась в эту сферу, с покером она не попрощалась. Меньше года назад британка попадала в призовые зоны на WSOP Online и WPT Online. Поэтому надеемся, что в будущем еще не раз увидим Лив Бори на крупных турнирах.