Один блайнд – не приговор: покерист выиграл 2,6 млн долларов, совершив невероятный камбек

Кристоф Фогельсанг доказал, что в покере нет безвыходных ситуаций. Нидерландский регуляр проложил путь к титулу с самого дна чипкаунта.

Пример чемпиона WSOP Main Event 1982 года Джека Страуса на покерную историю, о которой расскажем далее, проектируется идеально. Покерист Кристоф Фогельсанг написал свою главу "Chip and сhair".

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В покерной терминологии выражение "Фишка и кресло", или, если метафорически, - играй до конца, появилось в 1982 году во время Главного События WSOP. Один из участников Джек Страус готовился покинуть турнир еще на ранней стадии. Впрочем, проиграв ключевой банк, нашел под салфеткой еще одну фишку из своего стека. А поскольку ол-ин в той раздаче Страус не объявлял, организаторы разрешили продолжить выступление. В конце концов, именно Джек Страус выиграл это Главное событие и положил в карман 520 000 долларов.



Джек Страус / Фото PokerNews

Кристоф Фогельсанг, наш покерный современник, на днях повторил схожий трюк. В турнире за 100 000 долларов на серии Triton у нидерландца оставался всего один большой блайн еще до зоны ITM. Впрочем, Фогельсанг не только досидел до денег, раскрутился, а затем и выиграл этот турнир. Вознаграждение за упрямство и характер – 2 644 000 долларов.



Кристоф Фогельсанг / Фото PokerNews