Один блайнд – не вирок: покерист виграв 2,6 млн доларів, здійснивши неймовірний камбек

Крістоф Фогельсанг довів, що у покері немає безвихідних ситуацій. Нідерландський регуляр проклав шлях до титулу із самісінького дна чипкаунту.

Приклад чемпіона WSOP Main Event 1982 року Джека Страуса на покерну історію, про яку розповімо далі, проектується ідеально. Покерист Крістоф Фогельсанг написав власну главу "Chip and сhair".

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У покерній термінології вислів "Фішка і крісло", або ж, якщо метафорично, – грай до кінця, з’явився у 1982 році під час Головної Події WSOP. Один із учасників Джек Страус готувався покинути турнір ще на ранній стадії. Утім, програвши ключовий банк, помітив під серветкою ще одну фішку зі свого стеку. А оскільки ол-ін у тій роздачі Страус не оголошував, організатори дозволили продовжити виступ. Зрештою, саме Джек Страус виграв ту Головну подію і поклав до кишені 520 000 доларів.



Джек Страус / Фото PokerNews

Крістоф Фогельсанг, наш покерний сучасник, днями повторив схожий трюк. В турнірі за 100 000 доларів на серії Triton у нідерландця залишався лише 1 великий блайн ще до зони ITM. Утім, Фогельсанг не лише досидів до грошей, розкрутився, а згодом і виграв цей турнір. Винагорода за упертість і характер – 2 644 000 доларів.



Крістоф Фогельсанг / Фото PokerNews