На днях Джастин Бономо, второй из самых успешных турнирных игроков в истории (около 63 млн долларов призовых), опубликовал твит, в котором якобы поддержал преступные действия ХАМАС 7 октября. Кто забыл, в этот день террористы вторглись на территорию Израиля, убили около 1400 мирных жителей и взяли 240 заложников.

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До сих пор я не слышал никакого предложения о том, как ХАМАС должен был действовать вместо этого, – говорится в твите Бономо.

Казалось бы, позиция вполне ясна – покерист НЕ ОСУЖДАЕТ убийство мирных израильтян. Именно такие выводы сделал коллега Бономо из покерного цеха Даг Полк.

Совершенно невероятно, что среди нас, игроков хайроллеров, есть персонаж, констатирующий, что убийство 1400 человек было пожалуй единственным выходом. И финализует – во время этих событий "произошло только одно изнасилование"... Отвратительно, – написал Полк в своем Твиттере.

Джастин Бономо, конечно, с ответом не заставил себя ждать и дал, как говорится, текста.

Иди к черту, ты невежда, клеветнический кусок дерьма. Я много раз осуждал ХАМАС (скриншоты приведены ниже). Я не сказал, что то, что они сделали 7 октября, было верным. В то же время я направляю свою критику в сторону Израиля. Они намеренно создали условия, которые неизбежно привели бы к насилию. В течение 75 лет они незаконно покоряли и притесняли миллионы людей из-за религиозной и этнической принадлежности. За ними тянется длинный список военных преступлений, говорится в сообщении Бономо.

Твит покериста содержит еще несколько пунктов, где он приводит примеры преступных действий Израиля в секторе Газа, где проживают 2,2 миллиона палестинцев. Словом, Бономо, отсылаясь к своему "скандальному" посту, НЕ ОДОБРЯЕТ зверства террористов, а ведет к тому, что это власть Израиля ПРИВЕЛА к эскалации конфликта, вылившейся в трагические события 7 октября.

Были ли у ХАМАС мирные варианты? Очевидно, да. В таком случае, гарантировал бы такой мирный сценарий защиту основных прав человека по отношению к миллионам незаконно угнетенных палестинцев? Абсолютные, нет, – резюмировал Джастин Бономо.



Операция ЦАХАЛ в Секторе Газа / Фото Reuters

В конце концов, пока покеристы воюют языками, или пальцами на клавиатуре, в Секторе Газа продолжается вполне реальная война, в которой гибнут люди. Армия Израиля ЦАХАЛ проводит наземную операцию по зачистке террористов ХАМАС. Впрочем, не обойдется и без мирных жертв среди палестинцев и заложников, плененных террористами 7 октября.