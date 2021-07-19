Обнаженные женщины, оружие, яхты и самолеты – Дэн Билзерян хочет научить всех, как надо жить

Миллионер, плейбой, покерист, актер и просто очень успешный мужчина 40-летний Дэн Билзерян начинает продавать свою автобиографическую книгу.

О чем пойдет речь в мемуарах Дэна можно понять из короткого презентационного видео, которое Билзерян выложил у себя в Твиттере:

Поэтому в книге "The Setup" король Инстаграма (как Дэн сам себя называет) он расскажет о собственном жизненном пути – детстве, службе в армии и невероятных вещах, которые случались с ним на пути к всемирной славе. Суть книги в том, чтобы поделиться опытом того, как получить от жизни все, что хочешь, в частности – "больше девушек, чем кто-либо может посчитать".

На данный момент Билзерян открыл предварительный заказ на книгу в нескольких вариантах. Дешевле всего обойдется электронная версия – 15 долларов, а самым дорогим будет вариант с кожаной обложкой и автографом автора – 95 долларов.