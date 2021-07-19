Оголені жінки, зброя, яхти і літаки – Ден Білзерян хоче навчити всіх, як треба жити

Мільйонер, плейбой, покерист, актор і просто дуже успішний чолов’яга 40-річний Ден Білзерян починає продавати свою автобіографічну книгу.

Про що йтиметься у мемуарах Дена можна зрозуміти із короткого презентаційного відео, яке Білзерян виклав у себе в Твіттері:

Отож у книжці "The Setup" король Інстаграма (як Ден сам себе називає) він розповість про власний життєвий шлях – дитинство, службу в армії і неймовірні речі, що траплялися з ним на шляху до всесвітньої слави. Суть книги в тому, щоб поділитися досвідом того, як отримати від життя все, що хочеш, зокрема – "більше дівчат, ніж будь-хто може полічити".

На цю мить Білзерян відкрив попереднє замовлення на книгу у кількох варіантах. Найдешевше обійдеться електронна версія – 15 доларів, а найдорожчим буде варіант із шкіряною обкладинкою та автографом автора – 95 доларів.