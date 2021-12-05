Новый "Рокфеллер" покера: Джастин Бономо возглавил рейтинг All Time Money List

Престижный покерный рейтинг, где игроки меряются призовыми, которые получили за карьеру, трудно назвать объективным мерилом успешности. All Time Money List отражает финансовые достижения без учета инвестиций. Но кто не мечтает оказаться на вершине этого рейтинга.

Джастин Бономо реализовал свою цель на турнире хайроллеров WPT, который собрал толстосумов в казино Bellagio в Лас-Вегасе.

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Покеристы с глубоким банкроллом скинулись по 100 тысяч долларов, в общем собралось 23 входа. Кроме Бономо, к дорогостоящей игре присоединился и действующий лидер All Time Money List Брин Кенни. Впрочем, этому американцу в призы попасть не удалось. А вот Джастин Бономо прошел всю дистанцию и положил в карман 928 тысяч долларов.

Этот приз позволил американцу обойти своего соотечественника в финансовом рейтинге на каких-то 140 тысяч долларов. У нового лидера 57 047 264 призовых, добытых за карьеру. Однако остается только догадываться, сколько при этом Бономо потратил на бай-ины за 16 лет профессионального занятия покером.