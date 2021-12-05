Новий "Рокфеллер" покеру: Джастін Бономо очолив рейтинг All Time Money List

Престижний покерний рейтинг, де гравці міряються призовими, які здобули за кар’єру, важко назвати об’єктивним мірилом успішності. All Time Money List відображає фінансові здобутки без врахування інвестицій. Але хто не мріє опинитись на вершині цього рейтингу.

Джастін Бономо свою мету реалізував на турнірі хайролерів WPT, який зібрав товстосумів в казино Bellagio в Лас-Вегасі.

Читайте також: Найкращі подарунки до Нового року: на PokerMatch стартує Winter Poker Cup

Покеристи із глибоким банкролом скинулись по 100 тисяч доларів, загалом назбиралось 23 входи. Окрім Бономо, до коштовної гри долучився і чинний лідер All Time Money List Брін Кенні. Утім, цьому американцю у призи потрапити не вдалось. А от Джастін Бономо пройшов усю дистанцію і поклав до кишені 928 тисяч доларів.

Цей приз дозволив американцю обійти свого співвітчизника у фінансовому рейтингу на якихось 140 тисяч доларів. У нового лідера 57 047 264 призових, здобутих за кар’єру. Але залишається лише здогадуватись, скільки при цьому Бономо витратив на бай-іни за 16 років професійного заняття покером.