Еще одна красавица из мира покера пошла под венец: кто стал избранником Саманты Абернати

Участница команды WSOP Thrill Team Саманта Абернати и испанский покерист Лаутаро Герра поженились на Мальдивах. Роскошными фото красавица поделилась в своих соцсетях.

Саманту Абернати по праву считают одной из самых красивых представительниц женского пола за покерным столом. В социальных сетях девушка ожидаемо пользуется большой популярностью. В инстаграме у нее более 100 000 подписчиков.

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Саманта поделилась миловидными фото из Мальдив, где она в свадебном платье вместе с известным испанским покер-про Лаутаро Геррой. Счастливая пара официально теперь семья.

Саманта Абернати и Лаутаро Герра / Фото из ее инстаграма

Саманта мечтала работать дизайнером и фотографом. Закончив Школу искусств, в 2014 году он устроилась веб-дизайнером и разработчиком программного обеспечения. В этот же время девушка неожиданно открыла для себя покер. Саманта быстро доказала, что выражение "красота – большая сила" имеет отношение и к интеллектуальной игре. В 2016 году в Главном событии престижной серии Aussie Millions она финишировала третьей, выиграв 437 000 долларов.

Саманта Абернати / Фото из ее инстаграма

И, наверное, логично, что своего будущего мужа Саманта встретила именно за покерным столом. Ее избранником стал успешный хайроллер Лаутаро Герра. На его счету более 1 500 000 долларов призовых в живых турнирах. Интересно, что еще пару недель назад Герра находился в Розвадове, где заработал на свадьбу дополнительные несколько десятков тысяч долларов.