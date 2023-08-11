Неугомонный Джейсон Кун: американец продолжает бить рекорды серии Triton Poker

Джейсон Кун в очередной раз завоевал титул хайроллерской серии Triton Poker. В этот раз американец выиграл турнир Main Event по Шортдеку с бай-ином 60 000 долларов.

Пропустив большую часть Мировой серии покера по уважительной причине, Джейсон Кун вернулся за столы в Лондоне, где разыгрывали трофеи популярной серии Triton Poker. Рождение второго ребенка точно пошло на пользу американцу – менее чем за неделю он дважды выигрывал титул.

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Джейсон Кун продолжает показывать невероятную результативность в турнирах под брендом Triton Poker. В Лондоне счастливый отец обновил свой же рекорд, выиграв 8-й и 9-й титул. Последнюю победу американец оформил в Главном событии по Шортдеку, где было сделано 65 входов.

Только в 2023 году Джейсон Кун выиграл 5 турниров на фестивалях Triton Poker

На стадии 4-макс Джейсон Кун был в одном ауте от вылета. Ему сдали сет девяток против сета королей Тана Хуана. Они выставились на тёрне, и только девятка могла спасти Куна. Как это было, смотрите на видео.

Вместе с очередным трофеем серии Triton Poker Джейсон Кун получил за свою победу 828 000 долларов. Он стал пятым покеристом в истории, преодолевшим отметку более чем 50 000 0000 долларов призовых в живых турнирах.

Также в заключительный день фестиваля Triton Poker отличился легендарный Фил Айви. На лондонской серии он дважды стал чемпионом. Снова ему покорился однодневный турбо турнир, но в этот раз по Шортдеку. Приз за победу составил 280 500 долларов.