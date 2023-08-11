Невгамовний Джейсон Кун: американець продовжує бити рекорди на серії Triton Poker

Джейсон Кун вчергове завоював титул хайролерської серії Triton Poker. Цього разу американець виграв турнір Main Event з Шортдеку з бай-іном 60 000 доларів.

Пропустивши більшу частину Світової серії покеру з поважної причини, Джейсон Кун повернувся за столи у Лондоні, де розігрували трофеї Triton Poker. Народження другої дитини пішло на користь американському професіоналу – менш як за тиждень він двічі став кращим на серії.

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Джейсон Кун продовжує демонструвати неймовірну результативність у турнірах під брендом Triton Poker. У Лондоні щасливий батько оновив свій рекорд, вигравши 8-й і слідом 9-й титул. Останню перемогу американець оформив у Головній події з Шортдеку, де було зроблено 65 входів.

У 2023 році Джейсон Кун виграв 5 турнірів на фестивалях Triton Poker

На стадії 4-макс Джейсон Кун був за 1 аут від вильоту з турніру. Йому здали сет дев'яток проти сета королів Тана Хуана. Вони виставилися на тьорні, і тільки дев'ятка могла врятувати Куна. Як це було, дивіться на відео.

Разом із черговим трофеєм на серії Triton Poker Джейсон Кун отримав за перемогу 828 000 доларів. Він став п'ятим покеристом в історії, якому вдалося подолати позначку у понад 50 000 0000 доларів призових у живих турнірах.

Також у завершальний день фестивалю Triton Poker відзначився легендарний Філ Айві. Протягом лондонської серії він здобув уже другу перемогу. Знову йому підкорився одноденний турбо турнір, але цього разу з Шортдеку. Приз склав 280 500 доларів.