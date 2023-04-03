Неудержимый Айзек Хэкстон: с начала 2023 года покерист выиграл более 5 000 000 долларов

Американский покер-про продолжает невероятную череду выступлений в 2023 году. Айзек Хэкстон выиграл очередной хайроллерский титул на US Poker Open, добавив в свою копилку призовых ещё 423 000 долларов.

В Лас-Вегасе проходит серия US Poker Open, где выступают лучшие покеристы США. С первых дней фестиваля за столами можно было заметить Даниэля Негреану, Фила Хельмута, Алекса Фоксена, Джереми Осмуса и других профессионалов.

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Не вызывало сомнений появление на серии Айзека Хэкстона. В январе, поучаствовав в двух крупных фестивалях PokerGO и PCA, американец выиграл больше, чем за весь предыдущий год. На US Poker Open Хэкстон закрепил успех.

В турнире с бай-ином 25 000 долларов, где было 54 участника, за финальным столом собрались одни звёзды. Айзеку Хэкстону противостояли Алекс Фоксен, Фил Хельмут, Билл Кляйн, Джоуи Вайсман и чип-лидер стартового дня Дэн Смит.

В хедз-апе Хэкстон справился с Вайсманом, выиграв четвёртый титул в офлайне в этом году. Всего за 3 месяца он заработал более 5 000 000 долларов призовых. Такие результаты вывели Айзека на 15 место в рейтинге самых прибыльных игроков за всё время.