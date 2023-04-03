Нестримний Айзек Хекстон: від початку 2023 року покерист виграв понад 5 000 000 доларів

Американський покер-про продовжує демонструвати неймовірні результати у 2023 році. Айзек Хекстон вчергове виграв хайролерський турнір на US Poker Open, додавши собі ще 423 000 доларів призових.

У Лас-Вегасі триває серія US Poker Open, де змагаються кращі покеристи США. З перших днів фестивалю за столами можна було помітити Даніеля Негреану, Філа Хельмута, Алекса Фоксена, Джеремі Осмуса та інших професіоналів.

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Не викликала сумнівів поява на серії Айзека Хекстона. У січні, взявши участь у фестивалях PokerGO та PCA, американець виграв більше, ніж за весь попередній рік. На US Poker Open Хекстон закріпив успіх.

У турнірі з бай-іном 25 000 доларів, де було 54 учасники, за фінальним столом зібралися одні зірки. Айзеку Хекстону протистояли Алекс Фоксен, Філ Хельмут, Білл Кляйн, Джоуі Вайсман та чип-лідер стартового дня Ден Сміт.

У хедз-апі Хекстон переміг Вайсмана, вигравши четвертий титул в офлайні цього року. Лише за 3 місяці 2023 року він заробив понад 5 000 000 доларів призових. Такі результати вивели Айзека Хекстона на 15 місце у рейтингу найприбутковіших гравців за весь час.