Неожиданный победитель: кто стал лучшим игроком Мировой серии покера-2023

В Лас-Вегасе официально завершился WSOP-2023. Последней интригой фестиваля стало определение имени лучшего игрока Мировой серии покера.

В этом году Мировая серия покера превзошла ожидания, установив множество рекордов. Все золотые браслеты отправились победителям, а организаторы объявили имя "Игрока года". Неожиданно эту гонку выиграл 25-летний американец Ян Матакис.

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Молодой покерист с большим отрывом опередил звёздных игроков – Шона Диба, Джоша Арье и Криса Брюэра. Ян Матакис сумел 22 раза попасть в призы турниров Мировой серии, а его лучшим результатом стало 3 место в Event #82: $3 000 PLO 6-Hande, где он заработал более 200 000 долларов.

Именно победа в онлайн-турнире позволила Матакису получить преимущество над Шоном Дибом, занявшим 2 место в рейтинге. Также стоит отметить, что в топ-100 лучших игроков WSOP попал украинский покерист Ростислав Сабищенко.

Ради победы Матакис играл офлайн и онлайн турниры почти всё лето: он оформил 14 ITM в живых событиях в Лас-Вегасе и 8 в онлайне. Ян Матакис получил символический кубок "Игрока года", а также бесплатное место в турнире Main Event WSOP-2024.