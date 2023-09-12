Неофициальный чемпионат мира по покеру: победы украинцев на WCOOP

Параллельно с серией WSOP Online начался ещё один масштабный онлайн-фестиваль по покеру – WCOOP. Победители этих турниров получают неофициальное звание чемпионов мира.

Стартовала серия The World Championship of Online Poker (WCOOP), ежегодно собирающая за виртуальными покерными столами лучших игроков мира. Уже на второй день серии своих чемпионов получила Украина.

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Роман Романовский выиграл престижный хайроллерский турнир с бай-ином 10 300 долларов. Украинский покер-про подтвердил свой высокий уровень, обыграв за финальным столом хайроллеров с мировым именем. Соперниками "RomeOpro" были Никлас "lena900" Астедт, Бенджамин "bencb789" Ролле, Янс "Graftekkel" Арендс и Алексей Поняков.

Украинец добавил к своему банкроллу 203 000 долларов призовых. Напомним, что в этом году Роман Романовский возобновил профессиональную карьеру и поставил перед собой цель выиграть 5 000 000 долларов за 666 дней.

Ещё одну громкую победу для Украины одержал игрок с ником "move15". Он выиграл флагманский турнир Sunday Million с бай-ином 109 долларов. Конкуренция здесь была очень высокой. Украинец преодолел поле на 11 374 входов. Чемпион заработал более 148 000 долларов.

Третьим украинским чемпионом на старте серии WCOOP стал "AlexLytvyn". Потратив всего 11 долларов, он выиграл более 10 000 долларов. В хедз-апе украинец заключил сделку, а всего этот турнир собрал 8 542 входа.