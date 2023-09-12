Неофіційний чемпіонат світу з покеру: перемоги українців на старті WCOOP

Паралельно з серією WSOP Online розпочався ще один масштабний онлайн-фестиваль з покеру – WCOOP. Переможці цих турнірів отримують неофіційне звання чемпіонів світу.

Стартувала серія The World Championship of Online Poker (WCOOP), яка щороку збирає за віртуальними столами кращих гравців світу. Уже на другий день серії своїх чемпіонів отримала Україна.

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Роман Романовський виграв престижний хайролерський турнір із бай-іном 10 300 доларів. Український покер-про підтвердив свій високий рівень, обігравши за фінальним столом хайролерів зі світовим ім'ям. Суперниками "RomeOpro" були Ніклас "lena900" Астедт, Бенджамін "bencb789" Ролле, Янс "Graftekkel" Арендс та Олексій Поняков.

Українець додав до свого банкролу 203 000 доларів призових. Нагадаємо, що Роман Романовський цьогоріч відновив професійну кар'єру, поставивши перед собою мету – 5 000 000 доларів за 666 днів.

Ще одну гучну перемогу для України здобув гравець з ніком "move15". Він виграв флагманський турнір Sunday Million із бай-іном 109 доларів. Конкуренція тут була шалена. Українець подолав поле з 11 374 входів. Чемпіон отримав понад 148 000 доларів призових.

Третім українським чемпіоном на старті серії WCOOP став "AlexLytvyn". Витративши всього 11 доларів, він заробив понад 10 000 доларів. У хедз-апі українець уклав угоду, а всього цей турнір зібрав 8 542 входи.