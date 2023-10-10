Неймар успешно сочетает отцовство с футболом и покером

На днях в семье бразильской звезды футбола случилось пополнение. Получив несколько дней отпуска, Неймар нашел время для покера и едва не выиграл свой первый онлайн-турнир.

У бразильской звезды "Аль-Хиляля" Неймара и его девушки Бруны Бьянкарди родилась дочь. Об этом футболист сообщил в своих соцсетях. "Мави появилась, чтобы дополнить нашу жизнь", – написал Неймар.

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Счастливое известие поступило в субботу, а уже в воскресенье Неймар соревновался за виртуальными покерными столами. Он любит неожиданно ворваться в какой-нибудь турнир. Так и на этот раз Неймар оказался среди участников Sunday Warm-Up High Roller с бай-ином 1 050 долларов.

Звездный футболист имел шансы выиграть свой первый большой титул, но в хед-запе он уступил шведскому оппоненту с ником "flerrehuve". Несмотря на проигрыш, Неймар с пользой провел время, получив за 2 место более 9 000 долларов призовых.

Неймар и покер

Неймар – один из самых известных покерных фанатов среди футболистов со звездным статусом. Бразилец участвовал на Мировой серии покера, а также играл на EPT в Барселоне в турнире с бай-ином 100 000 долларов.